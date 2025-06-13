انضم لفيزبريم.. لاعب الأهلي يودع الجماهير برسالة مؤثرة

كتب - محمد القرش:

انضم أحمد عادل اللاعب السابق للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي إلى فريق فيزبريم المجري، حيث ودع الجماهير برسالة مؤثرة.

وكتب أحمد عادل عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "ستة أعوام قضيتها في صفوف الأهلي نادي القرن الذي صنع اسمي وكان لجمهوره العظيم الفضل في شهرتي مع مجموعة لاعبين هم الأفضل على الإطلاق".

وأضاف: "سنوات حاولت فيها جاهدًا تقديم كل ما لدي لإسعاد جماهيرنا العُنصر الأهم في المنظومة الذي يُقدِم دعمه دون أي مُقابِل".

وواصل: "إنجازات تاريخية لا تُنسى حققناها ولحظات سعيدة لن تُمحى من الأذهان قضيناها سويًا، وإخفاقات عبرناها معًا بفضل وحدتنا وتكاتفنا".

واختتم عادل: "اليوم أرحل حاملًا أمل اللقاء من جديد، ولكن الأهلي باقٍ ولا يقف على أحد".

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