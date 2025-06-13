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محمد شريف يرد على أنباء مفاوضات الزمالك وزد

02:19 م الجمعة 13 يونيو 2025

محمد شريف لاعب الخليج السعودي

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كتبت-هند عواد:

رد محمد شريف مهاجم الخليج السعودي والأهلي السابق، على أنباء مفاوضات الزمالك وزد، بعد انتهاء تعاقده مع الأول.

وكتب محمد شريف عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "هو مين اللي رمى الكلام ده كمية هري مش طبيعية، مش ممكن بجد كل يوم بروح نادي".

رسالة غامضة من محمد شريف

وارتبط اسم محمد شريف خلال الفترة الماضية بالاقتراب من الزمالك وزد، إلا أن المهاجم الدولي لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن.

وخاض محمد شريف 23 مباراة مع الخليج في الدوري السعودي، سجل خلالها 3 أهداف فقط.

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