"مختلف عمن حوله".. محمد هاني يتحدث عن الخطيب كلاعب

كتبت-هند عواد:

تحدث محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فترة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي كلاعب.

وقال هاني في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "شاهدت مقاطع ومباريات قديمة وكان من الواضح للغاية أنه مختلف عمن حوله".

وأضاف: "أقول دائما إنك لو جعلته يلعب في أي عصر مهما اختلفت كرة القدم سيكون أفضل ممن حوله".

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية، ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من، إنتر ميامي، بورتو، بالميراس.

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