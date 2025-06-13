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محمد شكري يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي لعودته

12:39 ص الجمعة 13 يونيو 2025

محمد شكري لاعب سيراميكا

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كتب- محمد عبدالهادي:

أكد محمد شكري، لاعب سيراميكا كليوباترا، عدم وجود أي مفاوضات رسمية من جانب النادي الأهلي بشأن العودة إلى صفوفه خلال الموسم المقبل، مشددًا على التزامه الكامل مع ناديه الحالي.

وقال شكري في تصريحات لقناة "أون سبورت": "لم يحدث أي تواصل رسمي سواء من مسؤولي الأهلي أو من خلال إدارة نادي سيراميكا كليوباترا بشأن الانتقال في الموسم الجديد".

وأضاف: "ما زلت لاعبًا في صفوف سيراميكا كليوباترا، وكل تركيزي منصب حاليًا على الفريق وما يمكنني تقديمه معه في الفترة المقبلة".

وكان شكري قد انتقل إلى سيراميكا كليوباترا قادمًا من الأهلي في صيف عام 2022، ونجح مؤخرًا في العودة إلى الملاعب بعد تعافيه من إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي.

وشارك شكري مع فريقه في 7 مباريات ضمن مرحلة مجموعة التتويج بالدوري، كما ساهم في تتويج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة، في إنجاز يُعد تاريخيًا للنادي.

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