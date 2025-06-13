حمدي فتحي: احترم ميسي ولا أخشاه.. ونمتلك فريقًا لا يقل عن أندية أوروبا

كتب- محمد عبدالهادي:

أعرب حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، عن تركيزه الكامل على المواجهة المرتقبة أمام إنتر ميامي الأميركي في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، مؤكدًا أن الفوز في هذه المباراة سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة نحو المضي قدمًا في البطولة.

وقال فتحي في تصريحات لقناة الأهلي: "تركيزنا منصب حاليًا على مباراة إنتر ميامي فقط، الفوز بها سيمنحنا ثقة كبيرة، ونؤمن بقدرتنا على الذهاب بعيدًا في البطولة".

وأضاف: "نفكر في كل مباراة على حدة، وإذا عبرنا اللقاء الأول، سنحول تركيزنا مباشرة إلى المواجهة التالية".

وعن مواجهة نجوم عالميين مثل ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكيتس، ولويس سواريز، أوضح فتحي: "لا ننظر للأسماء داخل الملعب، ورد فعلنا دائمًا يكون قويًا أمام النجوم الكبار. إذا ركزنا على أدائنا، نحن قادرون على تحقيق الفوز".

وأبدى فتحي احترامه الكبير لميسي، نجم إنتر ميامي، مشيرًا إلى أنه اللاعب الذي يتطلع لمواجهته في البطولة، لكنه شدد في الوقت ذاته: "أحترمه ولكن لا أخاف منه".

واختتم فتحي حديثه برسالة إلى جماهير الأهلي، قائلاً: "نملك فريقًا لا يقل في المستوى عن فرق أوروبا، نثق بأنفسنا وبدعم الجماهير، ونأمل أن يكونوا دائمًا خلفنا في هذه البطولة المهمة".