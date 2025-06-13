شرط وحيد منع الخطيب من حضور افتتاح المونديال

حسم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي حتى الآن، موقفه من التواجد لمؤازرة الفريق الأحمر، في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي.

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في الثامنة مساء السبت (الثالثة فجر الأحد المقبل بتوقيت مصر)، في أولى مباريات كأس العالم للأندية 2025.

وتخلف محمود الخطيب عن السفر مع بعثة الأهلي إلى أمريكا، بسبب تدهور الحالة الصحية، والتي استدعت تواجده في القاهرة وعدم السفر إلى الخارج في هذه الفترة.

وأعلن النادي الأهلي في بيان أن الخطيب لن يتواجد مع الأهلي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، أو أي مباراة، بسبب الظروف الصحية التي منعت رئيس الأهلي من السفر إلى أمريكا.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.