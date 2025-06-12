كتب- محمد عبدالهادي:

أعرب حسين الشحات، جناح النادي الأهلي، عن فخره الكبير بالمشاركة في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، والتي تنطلق قريبًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الشحات، في تصريحات لمنصة الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA"، أن المواجهة الافتتاحية أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ستكون لحظة تاريخية بكل المقاييس، مضيفًا: "اللعب أمام فريق يقوده أحد أعظم لاعبي العالم أمر مميز، ولكننا في الأهلي لا نخشى التحديات".

وشدد نجم الأهلي على أن الفريق الأمريكي يملك عناصر مميزة ويلعب على أرضه ووسط جماهيره، إلا أن ذلك لن يقلل من عزيمة لاعبي الأهلي، موضحًا: "نحن نؤمن بأن المستحيل ليس له مكان في قاموس نادينا، وهدفنا تقديم أداء مشرف وتحقيق نتائج إيجابية في هذه النسخة الاستثنائية".

وأكد الشحات أنه كان يتوقّع مواجهة الأهلي لإنتر ميامي في افتتاح البطولة، حيث قال: "شعرت منذ البداية أن لقاء الافتتاح سيكون من نصيبنا أمام هذا الفريق تحديدًا، لم يكن إحساسًا عابرًا، بل نابع من قناعتي بمكانة الأهلي وجماهيريته العالمية".

ووجّه الشحات رسالة إلى جماهير الأهلي في كل أنحاء العالم، دعاهم فيها لمواصلة دعم الفريق في هذا التحدي الكبير، قائلاً: "نعرف حجم الآمال والطموحات المعلّقة علينا، وسنبذل كل ما في وسعنا لنُشرّف اسم الأهلي والكرة الإفريقية".