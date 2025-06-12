بالصور.. مراسم تتويج سيراميكا كليوباترا بكأس عاصمة مصر

كتب- محمد عبدالهادي:

تُوج فريق سيراميكا كليوباترا بلقب كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي، تحت قيادة مديره الفني علي ماهر، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على حساب البنك الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد السلام.

وشهد اللقاء سيطرة واضحة من جانب سيراميكا، تُرجمت إلى هدف أول سجله محمد رضا بوبو في الدقيقة 41، قبل أن يعزز فخري لاكاي النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني، ليؤكد تتويج فريقه بالبطولة.

وبهذا الفوز، يواصل سيراميكا كليوباترا هيمنته على لقب البطولة، بعدما تُوّج بها في نسختي 2023 على حساب المصري البورسعيدي و2024 أمام طلائع الجيش. ويُعد هذا التتويج هو الثالث في تاريخ الفريق منذ انطلاق البطولة في عام 2022، والتي فاز بلقبها فريق مودرن سبورت بعد التغلب على غزل المحلة في النهائي.

وكان سيراميكا قد بلغ المباراة النهائية لهذا العام عقب تفوقه على الإسماعيلي في نصف النهائي بنتيجة 2-0 ذهابًا و1-0 إيابًا، فيما تأهل البنك الأهلي بعد فوزه على إنبي بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.