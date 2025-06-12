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15 صورة من احتفالات سيراميكا بعد التتويج بكأس العاصمة

11:18 م الخميس 12 يونيو 2025
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    احتفالات سيراميكا بعد التتويج بكأس العاصمة (9)_9
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    احتفالات سيراميكا بعد التتويج بكأس العاصمة (4)_4
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    احتفالات سيراميكا بعد التتويج بكأس العاصمة (3)_3
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    احتفالات سيراميكا بعد التتويج بكأس العاصمة (15)_15
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    احتفالات سيراميكا بعد التتويج بكأس العاصمة (14)_14
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    احتفالات سيراميكا بعد التتويج بكأس العاصمة (13)_13
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كتب- محمد عبدالهادي:

تمكن فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه علي ماهر، من التتويج ببطولة كأس عاصمة مصر، وذلك بعد الفوز بثنائية نظيفة على حساب البنك الأهلي في اللقاء الذي أقيم على ستاد السلام.

وسجل هدفي اللقاء، كل من اللاعب محمد رضا بوبو في الدقيقة 41، وفخري لاكاي في الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

ويعتبر فوز سيراميكا باللقب، هو الثالث له على التوالي بعدما توج بها آخر نسختين في 2023، و 2024 على حساب كل من المصري البورسعيدي وطلائع الجيش.

وكانت النسخة الأولي من البطولة قد أقيمت عام 2022، وتوج بها فريق مودرن سبورت على حساب غزل المحلة.

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سيراميكا كليوباترا علي ماهر كأس عاصمة مصر البنك الأهلي
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