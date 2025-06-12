كتب - نهى خورشيد

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بلقب بطولة كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة له على التوالي، بعدما حقق اليوم الخميس فوزاً على نظيره البنك الأهلى بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم على ستاد السلام الدولي.

وجاء الهدف الأول لسيراميكا عن طريق محمد رضا بوبو من تسديدة صاروخية في الدقيقة 41، فيما جاء الهدف الثاني بأقدام فخري لاكاي في الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني من اللقاء.

وبتتويجه اليوم على حساب البنك الأهلي، يواصل سيراميكا كليوباترا هيمنته على بطولة كأس عاصمة مصر، محققاً اللقب الثالث على التوالي.

وكان الفريق فاز بالنسختين السابقتين عام 2023 على حساب المصري، و2024 أمام طلائع الجيش، ليصبح أول نادٍ يحصد اللقب ثلاث مرات متتالية منذ انطلاق البطولة عام 2022، والتي تُوّج بها مودرن سبورت في نسختها الأولى على حساب غزل المحلة