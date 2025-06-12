كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره إنبي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس عاصمة مصر.

وأحرز ثنائية الدراويش في اللقاء، كلا من، محمد عبد السميع في الدقيقة 73 من عمر المباراة، قبل أن يضيف زميله نادر فرج الهدف الثاني في الدقيقة 5+90 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، تمكن النادي الإسماعيلي من حصد المركز الثالث في بطولة كأس عاصمة مصر في النسخة الحالية.

وكان النادي الإسماعيلي تعرض للهزيمة في مباراة نصف النهائي أمام فريق سيراميكا كليوباترا، فيما ودع تلقى إنبي الهزيمة في الدور ذاته، على يد فريق البنك الأهلي.

ويذكر أن النادي الإسماعيلي، سيحصل على مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه، لحصوله على المركز الثالث بالبطولة، فيما سيحصل فريق إنبي على مبلغ مليون ونصف جنيه.

ويذكر أن بطل النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر، سيحصل على 10 مليون جنيه فيما يحصل الوصيف على مبلغ 4 مليون جنيه.

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