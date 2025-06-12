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"لا تستعجلوا".. أحمد سالم يوجه رسالة لجماهير الزمالك

08:44 م الخميس 12 يونيو 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

وجّه أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، رسالة خاصة لجماهير القلعة البيضاء، طالبهم خلالها بالصبر والثقة في القرارات المقبلة، مؤكدًا أن الإدارة تعمل حاليًا على دراسة كافة الملفات بعناية، سواء ما يتعلق بالتدعيمات الفنية أو ملف المدير الفني الجديد.

وقال سالم في تصريحاته: "نثق أن ما هو قادم سيكون بإذن الله خيرًا للزمالك، وكل ما نطلبه من الجمهور هو الهدوء وعدم الاستعجال في الحكم على الأمور".

وواصل: "التسرع قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة، وهو ما لا نحتاجه في هذه المرحلة الدقيقة".

وأضاف: "الإدارة تدرس كل الملفات بعناية شديدة، ونعمل من أجل مصلحة النادي وجماهيره، لكن الأمور تحتاج إلى وقت لاتخاذ القرار الأنسب".

واختتم سالم تصريحاته: "كما كان دعم الجماهير هو أحد أسباب التتويج بكأس مصر، فإننا نأمل أن يتواصل هذا الدعم في الموسم المقبل لتحقيق المزيد من البطولات بإذن الله".

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