"تجاوز غير مقبول".. أول تعليق من متحدث الزمالك على أزمة أحمد حمدي

كتب- محمد عبدالهادي:

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي لم يتخلَ عن اللاعب أحمد حمدي منذ تعرضه للإصابة في مايو 2024، مشددًا على أن كل ما يتعلق بحالة اللاعب العلاجية والتأهيلية جرى تحت إشراف ورعاية كاملة من النادي.

وقال سالم في تصريحات رسمية عبر قناة الزمالك: "هناك من يحاول استغلال قصة إصابة أحمد حمدي للهجوم على مجلس إدارة الزمالك، وهذا أمر غير مقبول".

وتابع: " النادي وقف إلى جانب اللاعب منذ اللحظة الأولى، وكل الإجراءات الخاصة بعلاجه تمت عبر القنوات الرسمية للنادي".

وأشار إلى أن تأخر إرسال تحويل أو شيك لا يعني بأي حال أن الزمالك قصر في حق لاعبه، موضحًا أن النادي أرسل أمس صورة من التحويل والشيك للدكتور محمد أسامة، مع إمكانية حدوث تأخير في الوصول لأسباب خارجة عن الإرادة، وهو أمر وارد ولا يعني تخليًا عن مسؤوليات النادي.

وأضاف: "الزمالك سبق وأن سافر بأحمد حمدي إلى الإمارات وألمانيا للاطمئنان على حالته الصحية، وكل ذلك تم بدعم مباشر من مجلس إدارة النادي".

وفي ختام تصريحاته، أوضح سالم أن مجلس الإدارة بانتظار عودة أحمد حمدي من الخارج، تمهيدًا للتحقيق معه بعد التجاوزات التي صدرت منه بحق النادي، مشيرًا إلى أن تجاوز اللاعب أمر غير مقبول، وأن القرار النهائي بشأنه سيُتخذ عقب انتهاء التحقيق.