إبراهيم فايق يعلن مفاجآت جديدة حول مباريات الأهلي في مونديال الأندية

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن مفاجآت جديدة حول بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الجارية، والتي سيشارك فيها النادي الأهلي بالمجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي الأمريكي.

ومن المقرر أن تكون ضربة البداية للأهلي في البطولة فجر يوم 15 يونيو الجاري، وذلك بمواجهة إنتر ميامي صاحب الأرض.

وأعلن إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي "فيسبوك"، أن مباريات الأهلي جميعها في دور المجموعات سوق تذاع عبر قناتي mbc masr و mbc masr 2.

وقال فايق: " مباريات الاهلي تذاع ع mbc masr و mbc masr 2 ومعها كل مباريات المجموعة نفسها .. بالاضافة للعديد من المباريات المهمة الساخنة جدا في مرحلة المجموعات".

وواصل: "‏بعد نهاية مرحلة المجموعات.. نشوف مين اللي وصل ونقولكم مفاجات حلوة عن المباريات الأهم والاسخن اللي هنذيعها في كل الأدوار على شاشتنا العملاقة MBC MASR .. ومتنسوش النهائي وقبل النهائي برضه عندنا".