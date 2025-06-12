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تشكيل سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في نهائي كأس عاصمة مصر

07:31 م الخميس 12 يونيو 2025
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    البنك-الأهلي-وسيراميكا-كليوباترا
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كتب - نهى خورشيد

كشف الجهازان الفنيان لفريقي سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي عن التشكيلة الرسمية لمباراة النهائي المرتقبة في بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تقام بينهما مساء اليوم على ستاد السلام.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا، بقيادة المدرب علي ماهر، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد بسام

في خط الدفاع: محمد شكري، چاستيس آرثر، رجب نبيل، أحمد هاني

في خط الوسط: إسلام عيسى، محمد رضا “بوبو”، عمرو قلاوة، مروان عثمان، محمود زلاكة

في خط الهجوم: فخري لاكاي

دكة البدلاء: محمد كوكو، عبد الرحمن بودي، حسين السيد، يوسف عفيفي، محمد صادق، أيمن موكا، محمد توني، مازن ياسر، حسين حسني.

أما تشكيل البنك الأهلي بقيادة المدرب طارق مصطفى، فقد جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

في خط الدفاع: أمير مدحت، داو سيريل، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو

في خط الوسط: سعيدو سيمبوري، محمد فتحي، محمد إبراهيم

في خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور، أحمد ياسر ريان

دكة البدلاء: أحمد صبحي، محمد عبد الغني، سيرجي أكا، أحمد النادري، سيد نيمار، أحمد مدبولي، محمد بسيوني، أحمد سعيد، عبد اللطيف جريندو.

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