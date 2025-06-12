كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث اللاعب المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء، وذلك مع اقتراب نهاية عقده وعدم الاستقرار على استمراره أو رحيله.

وينتهي تعاقد يحيى عطية الله عقب انتهاء بطولة كأس العالم للأندية التي يشارك فيها الأهلي، ومن المنتظر أن يحسم ريبيرو مدرب الأحمر موقفه عقب المونديال سواء بشراءه أو عودته لفريقه الروسي.

وقال الظهير المغربي عبر قناة أون تايم سبورت: " حتي الأن تجربتي مع النادي الأهلي إيجابية للغاية، والإصابة التي تعرضت لها أثرت علي معنويًا وجسديًا".

وتابع يحيى عطية الله: "خسارة مباراة السوبر الإفريقي ضد الزمالك أكثر مباراة أحزنتني، وكانت ضمن الأحداث التي تأثرت بها نفسيًا".

واختتم تصريحاته بالحديث عن كأس العالم للأندية: " لدينا رغبة قوية في الظهور بشكل جيد وعبور دور الـ16 والوصول لأبعد نقطة، كرة القدم لا يوجد بها مستحيل ونسعى للتتويج بالبطولة".