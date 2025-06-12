"لدي عروض أوروبية".. يحيى عطية الله يتحدث عن مستقبله مع الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث اللاعب المغربي يحيى عطية الله، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مستقبله مع الفريق في الفترة القادمة، مع اقتراب نهاية إعارته عقب بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد يحيى عطية الله للمشاركة مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بضربة البداية التي ستكون أمام إنتر ميامي الأمريكي فجر يوم 15 يونيو الجاري.

وقال يحيى عطية الله عبر قناة أون تايم سبورت: "إعارتي مع النادي الأهلي تنتهي يوم 15 يوليو المقبل، وليس 30 يونيو، وبعد المونديال سيتم حسم الأمور".

وواصل: " لدي بعض العروض الأوروبية، ولكني أخبرت فريقي الروسي بأن الأولوية للأهلي إذا ما أراد استمراري".

وعن سر تمسكه بالنادي الأهلي أجاب:" النظام المتواجد داخل الأهلي يعجبني كثيرًا، بالإضافة للجماهير الكبيرة في كل مكان أحد أبرز الأسباب وراء رغبتي بالاستمرار في الأهلي".

واختتم يحيى عطية الله: "أتمني تقديم مستوي جيد في بطولة كأس العالم للأندية والظهور بشكل جيد، ولدينا عزيمة علي الوصول لأبعد نقطة في البطولة".