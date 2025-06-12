هل يتولى موكوينا تدريب الفريق؟.. بيراميدز يحسم الجدل

كتب- مصراوي:

كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، حقيقة تولي الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، تدريب الفريق، خلال الفترة المقبلة بدلا من الكرواتي يورشيتش.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أنه لا يوجد تفاوض مع الجنوب أفريقي موكوينا، لتدريب الفريق كما يتردد.

وأكمل المصدر: "الكرواتي يورشيتش مدرب الفريق، جدد تعاقده موسم بمجرد انتهاء مباراة أورلاندو والصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا الماضي، والذي حققه الفريق".

واختتم المصدر، أن معسكر فريق بيراميدز، سوف يبدأ أول شهر يوليو المقبلة في أحد الدول الأوروبية، تحت قيادة المدير الفني الكرواتي.

جدير بالذكر أن نادي فريق بيراميدز، نجح في تحقيق إنجاز هذا الموسم، عقب الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، لأول مرة في تاريخه، بعد تخطي عقبة صنداونز الجنوب أفريقي، في المباراة النهائية.