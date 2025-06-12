عاجل.. أول قرار رسمي من الزمالك ضد أحمد حمدي بعد تجاوزه

كتب- محمد خيري:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تحويل أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للتحقيق نظراً لما بدر منه تجاه النادي في الساعات الماضية، علي أن تُعرض نتيجة التحقيق مع اللاعب على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه .

وجاء قرار النادي للتأكيد علي فرض النظام والالتزام على جميع اللاعبين ورفض أي تجاوز أو مخالفة لقيم ومبادي نادي الزمالك.

ويتواجد أحمد حمدي حالياً في ألمانيا رفقة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالنادي للاطمئنان على حالته من الإصابة التي تعرض لها في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان خلال شهر مايو العام الماضي.

جدير بالذكر، أن أحمد حمدي كتب في الساعات الماضية عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "محتاج حد في بنك قناة السويس أسالوا هل دخل حسابي 1700 يورو؟"، قبل أن ينشر رسالة غامضة في وقت سابق، وكتب: "حسبي الله ونعم الوكيل".