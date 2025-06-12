كتب- محمد خيري:

حرص محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لنادي الزمالك، على توجيه الشكر للشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، على حفاوة الاستقبال.

ونشر "شيكابالا" صورة برفقة سمو الشيخ أحمد بن سلطان، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب: "تشرفت بلقاء سمو الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، وكان اللقاء أكثر من رائع بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي ليس بغريب على أهل الإمارات الكرام".

وأضاف: "كل الشكر والتقدير لسموّه على هذا اللقاء المميز، الذي سيبقى في الذاكرة بكل ودّ ومحبة".

جدير بالذكر أن محمود عبدالرازق شيكابالا، توج مؤخرا، ببطولة كأس مصر، رفقة فريق الزمالك، واستمر في كتابة التاريخ، كأثر قائد يحمل بطولات لنادي الزمالك.