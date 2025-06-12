كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر استعدادات النادي الأهلي، لمواجهة إنتر ميامي الأميركي، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية، ومفاجآت الإسباني ريبيرو في صفوف الفريق.

وقال "شوبير"، خلال تصريحات إذاعية عبر برنامجه "مع شوبير": "الأهلي خرج بمكاسب عديدة من التجربة الودية أمام باتشوكا، لكن المكسب الأكبر والمفاجأة للمدير الفني تتمثل في المستوى اللافت للأنظار الذي قدمه المدافع أحمد رمضان بيكهام بعد نزوله في الشوط الثاني".

وأكمل: "بيكهام ظهر بمستوى قوي جدًا، وأثبت أنه المنقذ ولاعب يتماشى مع فلسفة ريبيرو في البناء من الخلف وتحريك الكرة بسرعة، وهو ما جعله يحظى بإشادة خاصة من المدير الفني، لدرجة أن فكرة التعاقد مع مدافع جديد لم تعد أولوية داخل القلعة الحمراء".

وأضاف: "إدارة الكرة كانت قد وضعت عدة أسماء على طاولة التفاوض خلال الأسابيع الماضية، لتدعيم خط الدفاع، على رأسهم محمود الجزار مدافع البنك الأهلي، وعمرو الجزار لاعب غزل المحلة، بالإضافة إلى ياسين مرعي لاعب فاركو، إلا أن الأداء المميز لبيكهام أعاد رسم الخطة".

وأوضح: "في ظل المستويات التي قدمها اللاعبون الحاليون، وبالأخص بيكهام، يبدو أن ريبيرو سيعيد النظر في ترتيب عناصر خط الدفاع الأساسي. هو مدرب واقعي، وإذا رأى أن أحد اللاعبين قدم ما يكفي ليأخذ مكانًا في التشكيل، فلن يتردد في منحه الفرصة".

واختتم تصريحاته: "النادي الأهلي استفاد بشكل واضح من التجربة المكسيكية، ليس فقط فنيًا، بل في إعادة تقييم احتياجات الفريق على مستوى الميركاتو الصيفي، مما يمنحه استقرارًا في اختياراته قبل انطلاق كأس العالم للأندية".