مدرب الأهلي يدعم القضية الفلسطينية بهذه الطريقة (صورة)

كتبت-هند عواد:

دعم الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القضية الفلسطينية.

وظهر خوسيه ريبيرو في تدريبات الأهلي خلال معسكر ميامي الأمريكي، وهو يرتدي سوار يحمل علم فلسطين وعبارة: "الحرية لفلسطين".

وتزامن هذا الدعم مع تصريحات مواطنه بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وعدمه للقضية الفلسطينية.

وقال جوارديولا أثناء منحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة مانشستر: "نحن في صمت تام أمام مشاهد العنف التي نراها، وأشعر بحزن عمق لسقوط الأبرياء في أوكرانيا والسودان وغزة، ما نشاهده في غزة أمر مؤلم للغاية، هذا يؤلم جسدي.. نشاهد وفاة الآلاف من الأبرياء والأطفال ومعاناة الآلاف من العائلات بسبب أحداث العنف".

وأضاف: "ربما يعتقد البعض أنه ليس من شأننا أن نشاهد قتل أطفال أعمارهم 4 أو 5 أعوام بسبب قنبلة بينما لا يوجد مستشفى من الأساس لعلاج المصابين.. أقول لهؤلاء فكروا كما تريدون، ولكن أنت القادم.. طفلك سيكون الضحية القادمة، أرى أطفالي أمام عيني منذ بداية كابوس أطفال غزة، وأنا خائف. في عالم يُخبرنا أحيانا أننا صغار جدا على إحداث فرق، فالأمر مسألة اختيار، اختيار التظاهر ورفض الصمت عند الضرورة".

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