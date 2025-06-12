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"كانوا بيلعبوا بـ40 ألف بالضرائب".. نجم الزمالك السابق يثير الجدل بصورة الجيل الذهبي

12:44 م الخميس 12 يونيو 2025

نادي الزمالك (7)

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كتب- محمد خيري:

وجه أحمد صالح لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك السابق، رسالة نارية، بشأن رواتب اللاعبين، في الجيل الذهبي للنادي الأبيض.

ونشر، صالح صورة للجيل الذهبي للزمالك، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب: "كانوا بيلعبوا بـ40 ألف بالضرائب وراضين لأنهم بيلعبوا في نادي الزمالك".

ويعد أحمد صالح من الجيل الذهبي لنادي الزمالك، الذي حصل على العديد من البطولات في بداية الألفية.

ويشير أحمد صالح برسالته، إلى المبالغ المالية التي يطلبها اللاعبين في الوقت الحالي، وأخرها مطالبة أحمد حمدي، لاعب الفريق بمصاريف العلاج، عبر صفحات التواصل الاجتماعي والسخرية من مجلس الإدارة.

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