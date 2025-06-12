نجم الأهلي السابق: "ريبيرو لازم يفك شوية أكيد هو سعيد لكن مش مبين"

كتب- محمد خيري:

تحدث سمير كمونة نجم الأهلي السابق، عن مشاركة الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية وتوقعاته لمباراة إنتر ميامي المقبلة.

وقال كمونة في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "متفائل بالأهلي ولاعبي الأهلي من تقديم أداء يليق بالكرة المصرية في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "ريبيرو مدرب ذكي وفاهم والتكشيرة مطلوبة ولكن لازم يفك شوية وواضح انه مركز زيادة عن اللزوم، وهو سعيد بتواجده داخل الأهلي ولكن مش مبين كدا".

وأضاف: "كنت أتمنى أن يقود ريبيرو الأهلي في آخر مباراتين في الدوري للتعرف أكثر على لاعبي الأهلي قبل كأس العالم للأندية"

وتابع: "طريقة اللعب ستكون مختلفة في مباريات المونديال، ومن الصعب الحكم على ريبيرو من لقاء باتشوكا، والأهلي أصبح يمتلك تخمة في كل المراكز، واتمنى البدء بجراديشار حال عدم جاهزية وسام أبو علي".

وواصل: "دربت أحمد رمضان بيكهام من قبل في الناشئين، واللاعب استفاد من خروج معارا، وهو لاعب موهوب وقادر على تقديم مستويات قوية ويجيد اللعب من الخط الخلفي".