هل أوصى أيمن الرمادي برحيل بعض لاعبي الزمالك؟.. المدرب يجيب

كتبت-هند عواد:

نفى أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، توصيته برحيل بعض لاعبي الفريق مع بداية الموسم المقبل.

وكتب الرمادي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل ما يشاع عن أنني قدمت توصية برحيل لاعب أو الإبقاء على لاعب شائعات ومغالطات".

وأضاف: "لأنني ببساطة لم أنتهي بعد من عمل التقرير ولم أقدمه لمجلس الإدارة".

وحتى الآن لم يعلن مجلس إدارة الزمالك مصير أيمن الرمادي، الذي تولى تدريب الفريق قبل شهر خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو الذي رحل بسبب تراجع النتائج.

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