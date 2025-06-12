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هل أوصى أيمن الرمادي برحيل بعض لاعبي الزمالك؟.. المدرب يجيب

11:13 ص الخميس 12 يونيو 2025
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    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
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    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
  • عرض 7 صورة
    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
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    أيمن الرمادي (1)
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    أيمن الرمادي
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    أيمن الرمادي من تدريبات الزمالك
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كتبت-هند عواد:

نفى أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، توصيته برحيل بعض لاعبي الفريق مع بداية الموسم المقبل.

وكتب الرمادي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل ما يشاع عن أنني قدمت توصية برحيل لاعب أو الإبقاء على لاعب شائعات ومغالطات".

أيمن الرمادي يكشف حقيقة توصيته برحيل لاعب الزمالك

وأضاف: "لأنني ببساطة لم أنتهي بعد من عمل التقرير ولم أقدمه لمجلس الإدارة".

وحتى الآن لم يعلن مجلس إدارة الزمالك مصير أيمن الرمادي، الذي تولى تدريب الفريق قبل شهر خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو الذي رحل بسبب تراجع النتائج.

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