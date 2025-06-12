بعد السخرية من المجلس.. قرار عاجل من الزمالك ضد أحمد حمدي

كتب- محمد خيري:

قرر نادي الزمالك توقيع عقوبة مالية على أحمد حمدي، لاعب الفريق بسبب خروجه عن النص خلال الساعات الماضية، وسخريته من مجلس الإدارة.

وكتب حمدي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "محتاج حد في بنك قناة السويس أسالوا هل دخل حسابي 1700 يورو؟"، قبل أن ينشر رسالة غامضة في وقت سابق، وكتب: "حسبي الله ونعم الوكيل".

ووفقا لمصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أكد أن سفر أحمد حمدي لألمانيا كان على نفقة نادي الزمالك وليس على حسابه الشخصي كما يدعي.

وأكمل المصدر، أن اللاعب خضع لقياسات طبية في ألمانيا تحت إشراف طبيبه الذي تولى علاجه، رغم سفره السابق للإمارات وقطر، والدليل مشاركته بعد العودة من الإصابة.

واختتم المصدر، أن مجلس الإدارة، قرر توقيع عقوبة مالية مناسبة لما فعله اللاعب، حتى لا تتكرر مثل هذه الأمور مع أي لاعب أخر.