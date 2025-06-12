"شبهنا وكان نفسي من سنين".. مرتجي يطلق تصريحات نارية بشأن ضم زيزو

كتب- محمد خيري:

علق خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على انضمام زيزو للفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

قال "مرتجي" خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "نحن في عصر احتراف، ونملك من الخبرات الكافية للتعامل مع النجوم، وكنت أتمنى التعاقد مع زيزو منذ 3 سنوات لأنه يشبه الأهلي ومن أفضل لاعبي مصر".

وأكمل: "بالطبع زيزو نجم كبير وسيضيف للأهلي والأحمر أيضًا سيضيف له الكثير، وأكد لي عند قدومه لأمريكا إنه شغوف ويريد صناعة شيء لإسعاد الجماهير".

وأضاف: "نحن نختار الصفقات بصفات معينة ليس فقط لمستواه الجيد لكن هل يشبهنا أم لا، وزيزو يشبه الأهلي، وصفقات عديدة كانت قريبة من قلبي مثل أشرف بنشرقي وإمام عاشور".

وأوضح: "أعتقد أن الصفقات التي تعاقدنا معها في الميركاتو الحالي لم تحدث في تاريخ الأهلي، ولن نأتي إلى أمريكا من أجل التمثيل المشرف، وشرف كبير التواجد وسط هذه الكوكبة العالمية من الأندية، لكن أؤكد أن جميع اللاعبين يريدون صناعة تاريخ خاص".