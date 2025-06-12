"ملعبناش مباريات".. الغندور يكشف تراجع منتخب مصر وتقدم المغرب والسنغال

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تراجع المنتخب الوطني، في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ولم يشارك منتخب مصر، في الأجندة الدولية للفيفا، في ظل رفض حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، خوض أي مباراة ودية، دون لاعبي الأهلي، الذين يتواجدون في أمريكا استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "منتخب مصر يتراجع مركزين في التصنيف العالمي وأصبح رقم 34 بدلا 32 بسبب عدم لعبه مباريات".

وأضاف: "والمغرب تتقدم مركز وتصبح الـ11 والسنغال تبقي في المركز 19 عالميا بعد فوزها على إنجلترا الـ4 عالميا".

جدير بالذكر أن منتخب السنغال حقق فوزا كبيرا على نظيره الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب الأخير.