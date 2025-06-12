"دخل حسابي 1700 يورو؟".. أحمد حمدي يثير الجدل بمنشور جديد

كتبت-هند عواد:

أثار أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور غامض من جديد.

وكتب حمدي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "محتاج حد في بنك قناة السويس أسالوا هل دخل حسابي 1700 يورو؟".

وكان اللاعب نشر رسالة غامضة في وقت سابق، وكتب: "حسبي الله ونعم الوكيل".

وكشف مصدر لمصراوي في تصريح سابق، سبب ذلك المنشور الغامض، مشيرا إلى أن حمدي في ألمانيا حاليا رفقة طبيب الفريق محمد أسامة، لإجراء فحوصات طبية، بعد تعافيه من الصليبي.

وأضاف المصدر: "اللاعب كان غاضبا، بسبب عدم التزام مسؤولي الزمالك بتسوية كافة الفواتير المادية القديمة، الخاصة بعلاجه في ألمانيا، وأخبرته بأن التسوية ستكون عند عودته إلى القاهرة".

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