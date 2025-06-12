عمرو وردة: مانويل جوزيه أحضرني للأهلي وبقيت 4 سنوات خارج القائمة



كتب – محمد عبد الهادي:

كشف اللاعب عمر وردة عن كواليس انضمامه للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن إدارة القلعة الحمراء أبدت اهتمامها به منذ سن مبكرة، إذ تواصل مسؤولو النادي مع والده بشكل متكرر منذ أن كان يبلغ 13 عامًا.

وقال وردة خلال ظهوره في برنامج ملعبنا مع الإعلامي لطفي الزعبي: "كنت لاعبًا في أكاديمية نادي سبورتنج بالإسكندرية حتى سن 17 عامًا، وخلال هذه الفترة، كان الأهلي يسعى للتعاقد معي باستمرار، لكني كنت أرفض بسبب ارتباطي بأصدقائي وارتياحي للعيش في الإسكندرية.

وعندما بلغت 16 عامًا ونصف، قررت الانضمام للأهلي، وكان المدير الفني في ذلك الوقت، مانويل جوزيه، هو من طلب ضمي للنادي".

وأضاف: "أول مرة شاركت فيها في تدريبات الفريق الأول، أجرى جوزيه تقسيمة بين فريقين انتهت بالتعادل 2-2، وسجلت أنا هدفي فريقي، مما نال إعجابه، وطلب بعدها ضمي رسميًا، وقمت بالتوقيع على عقود الانضمام فورًا، وكان والدي والكابتن عدلي القيعي حاضرين".

وأوضح أنه بعد انضمامه للأهلي، تلقى عرضًا من نادي إشبيلية الإسباني لإجراء فترة معايشة وهو في سن 17 عامًا.

وقال: "ذهبت إلى إشبيلية بعد توقيعي للأهلي، وقدموا لي عرضًا رسميًا، لكنني لم أستطع التأقلم على البقاء بعيدًا عن أسرتي وأصدقائي، لذلك قررت عدم الاستمرار هناك".

وتابع: "قضيت ست سنوات في الأهلي، لكنني لم أشارك في المباريات الرسمية لمدة 4 سنوات متتالية، رغم تدريبي المستمر مع الفريق الأول".