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"بعد منشوره المثير للجدل".. مصدر يكشف سبب غضب نجم الزمالك

11:36 م الأربعاء 11 يونيو 2025
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    شهد مكرم خطيبة أحمد حمدي
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    شهد مكرم خطيبة أحمد حمدي
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    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
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    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
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    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
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    أحمد حمدي (2)
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كتب - مراسل مصراوي:

أثار أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حالة كبيرة من الجدل، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام".

وكتب حمدي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "حسبي الله ونعم الوكيل"، مما أثار حالة من الجدل لدى الجماهير وبالأخص جماهير نادي الزمالك.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "اللاعب يتواجد في الوقت الحالي بألمانيا رفقة طبيب الفريق محمد أسامة، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، عقب خضوعه لعملية الرباط الصليبي في وقت سابق".

وأضاف: "اللاعب غاضب، بسبب عدم التزام مسؤولي الزمالك بتسوية كافة الفواتير المادية القديمة، الخاصة بعلاجه في ألمانيا".

واختتم المصدر تصريحاته، قائلا: "إدارة الزمالك أخبرت اللاعب بأنه سوف يتم تسوية كافة الفواتير الخاصة بعلاجه في ألمانيا، عند عودته إلى القاهرة بما فيها التكاليف الخاصة بتذاكر السفر، إلا أن اللاعب ما زال يشعر بحالة من الضيق والغضب بسبب تأخر الإدارة".

وكان أحمد حمدي عاد للملاعب، بعد غياب طويل، حيث شارك في مباراة الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري لمدة 11 دقيقة فقط.

ويذكر أن أحمد حمدي، كان قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في مايو من العام الماضي 2024، خلال مباراة نهائي كأس الكونفدرالية أمام فريق نهضة بركان.

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