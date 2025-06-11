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أول تعليق من طاهر محمد على انضمام زيزو إلى الأهلي

10:33 م الأربعاء 11 يونيو 2025
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  • عرض 19 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 19 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 19 صورة
    طاهر محمد طاهر..
  • عرض 19 صورة
    طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي
  • عرض 19 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 19 صورة
    طاهر محمد طاهر.
  • عرض 19 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 19 صورة
    طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي.
  • عرض 19 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 19 صورة
    زيزو
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    زيزو وريبيرو
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    زيزو
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    وصول زيزو معسكر النادي الأهلي (10)
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    زيزو بقميص الأهلي
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    تريزيجيه لاعبا للنادي الأهلي
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    تريزيجيه لاعبا للنادي الأهلي (14)
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    تريزيجيه لاعبا للنادي الأهلي (10)
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    تريزيجيه لاعبا للنادي الأهلي (11)
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كتب - يوسف محمد:

علق طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على انضمام أحمد زيزو لاعب الزمالك السابق إلى صفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الأهلي قد أعلن يوم الجمعة الماضي الموافق 6 يونيو الجاري، تعاقده رسميا مع أحمد زيزو في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع نادي الزمالك.

وقال طاهر في تصريحات عبر قناة "أون سبورت" مساء اليوم الأربعاء: "لم أكن أتوقع انضمام زيزو إلى النادي الأهلي، كذلك إمام عاشور وأشرف بن شرقي، كنت أرى أن الأمر صعب".

وأضاف: "تفاجأت بانضمام الثلاثي زيزو، إمام وبن شرقي للأهلي، لكن في النهاية كرة القدم بها الكثير من المفاجآت، خاصة وأننا أصبحنا في عصر الاحتراف".

وتابع: "زيزو ليس غريب على لاعبي الأهلي، خاصة وأننا نتواجد معا في منتخب مصر وهو سبق له وتعامل مع أكثر من نصف لاعبي الفريق، وهو لاعب كبير ويمتلك الكثير من الخبرات".

واختتم طاهر تصريحاته: "أعتقد أن وجود لاعبين أصحاب خبرات كبيرة وقدرات عالية مثل زيزو وتريزيجيه في نفس مركزي، هو أمر يساعدني على تقديم مستوى أفضل في الفترة المقبلة".

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الوقت الحالي، في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

ويستهل الأهلي مبارياته في البطولة، بمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو المقبل في تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت القاهرة، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية.

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