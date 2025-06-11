مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

1 0
03:45

باراجواي

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

أوروجواي

2 0
02:00

فنزويلا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

1 1
03:00

كولومبيا

جميع المباريات

إعلان

"فخورون بالأهلي".. تفاصيل رسالة رئيس الاتحاد الإفريقي للخطيب

07:46 م الأربعاء 11 يونيو 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 20 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 20 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 20 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 20 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 20 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 20 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 20 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 20 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خطابًا من باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يؤكد فيه الأخير دعمه ومساندته الكاملة للنادي الأهلي، وهو يخوض فعاليات بطولة كأس العالم للأندية التي سوف تجرى في أمريكا.

ويستهل الأهلي مشاركته في مونديال الأندية بمواجهة إنتر ميامي يوم 15 من شهر يونيو الجاري، وذلك في المباراة الافتتاحية للبطولة.

رسالة باتريس موتسيبي للخطيب

وأكد موتسيبي خلال الخطاب ثقته في النادي الأهلي وإدارته ولاعبيه على تشريف الكرة الإفريقية:"إننا نثق في النادي الأهلي بتاريخه العريق والمجيد، والملايين بالقارة الإفريقية يفتخرون به دومًا، وأتطلع لرؤيتك في بطولة العالم للأندية في أمريكا".

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولي ببطولة كأس العالم للأندية رفقة كل من إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

باتريس موتسيبي الخطيب رسالة باتريس موتسيبي الأهلي كأس العالم للأ،دية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

القبض على مستريح السيارات في الإمارات.. والضحايا يناشدون أبوظبي تسليمه لمصر
مفاجأة فى واقعة عريس متلازمة داون: العروس قاصر والزواج بعقد عرفي
7 توجيهات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية
المقدم 200 ألف.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق "ديارنا" والتقديم بدون شروط
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل