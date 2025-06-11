"فخورون بالأهلي".. تفاصيل رسالة رئيس الاتحاد الإفريقي للخطيب

كتب- محمد عبدالهادي:

تلقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خطابًا من باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يؤكد فيه الأخير دعمه ومساندته الكاملة للنادي الأهلي، وهو يخوض فعاليات بطولة كأس العالم للأندية التي سوف تجرى في أمريكا.

ويستهل الأهلي مشاركته في مونديال الأندية بمواجهة إنتر ميامي يوم 15 من شهر يونيو الجاري، وذلك في المباراة الافتتاحية للبطولة.

رسالة باتريس موتسيبي للخطيب

وأكد موتسيبي خلال الخطاب ثقته في النادي الأهلي وإدارته ولاعبيه على تشريف الكرة الإفريقية:"إننا نثق في النادي الأهلي بتاريخه العريق والمجيد، والملايين بالقارة الإفريقية يفتخرون به دومًا، وأتطلع لرؤيتك في بطولة العالم للأندية في أمريكا".

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولي ببطولة كأس العالم للأندية رفقة كل من إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.