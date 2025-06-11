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مصدر يكشف لمصراوي موقف مجلس إدارة الزمالك من استمرار أيمن الرمادي

07:22 م الأربعاء 11 يونيو 2025
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    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
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    أيمن الرمادي
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    أيمن الرمادي من تدريبات الزمالك
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    أيمن الرمادي
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    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
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    أيمن الرمادي (2)
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    أيمن الرمادي (1)
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    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
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    أيمن الرمادي وعمر جابر من مؤتمر الزمالك
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    مران الزمالك الأول مع أيمن الرمادي 1_Easy-Resize.com
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كتب - يوسف محمد:

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على عدم تجديد تعاقد المدير الفني للفريق أيمن الرمادي، الذي ينتهي بنهاية الموسم المنقضي، مما يعني نهاية رحلة المدرب مع الفارس الأبيض.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أعلن في مايو الماضي تعيين الرمادي مديرًا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم المنقضي، خلفًا للمدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء: "حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل أيمن الرمادي مع نادي الزمالك، لكن الأقرب بشكل كبير في الوقت الحالي هو رحيل المدير الفني، خاصة مع نهاية تعاقده مع الفريق".

وأضاف: "الزمالك يسعى في الوقت الحالي إلى التعاقد مع مدير فني جديد، لكن لم يتم الاستقرار على اسم معين حتى الأن".

وقاد الرمادي الزمالك حتى الآن، في 5 مباريات فقط، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 3 لقاءات وحضر التعادل في لقاء وتلقى الهزيمة في آخر.

ويذكر أن الرمادي كان قد تمكن من قيادة الزمالك لحصد لقب الكأس خلال الموسم المنقضي، عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

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