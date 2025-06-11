كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الاتحاد السكندري اليوم الأربعاء، تعيين محمد عمر رئيسا للجنة الكرة بالنادي، بالإضافة إلى تكليفه باختيار باقي أعضاء اللجنة.

وكشف مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن لجنة الكرة سيكون لها كافة الصلاحيات الخاصة بملف كرة القدم في النادي، كما أن اللجنة يحق لها رفع تقرر خاص بملف الكرة إلى مجلس الإدارة، لاعتماد الإدارة الفنية الخاصة بالفريق في الموسم المقبل 2025-2026.

وأشار المجلس في بيانه، أن لجنة التخطيط سيكون لها الحق أيضًا، في قائمة اللاعبين المنتظر توجيه الشكر لهم والتعاقدات والتدعيمات الجديدة للفريق.

وأكد النادي في بيانه أن قرار مجلس إدارة النادي بتعيين محمد عمر، جاء نظرا لضرورة تدعيم منظومة كرة القدم بزعيم الثغر، بأحد أبناء النادى المشهود لهم بالكفاءة والخبرات الكبيرة.

وكان الاتحاد السكندري، أنهى الموسم الماضي ببطولة الدوري المصري 2024-2025، في المركز السادس بالمجموعة الثانية "مجموعة المنافسة على الهبوط"، برصيد 26 نقطة.

ويذكر أن الموسم المقبل ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، سينطلق يوم 8 أغسطس المقبل 2025 وينتهي في مايو من العام المقبل 2026.

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