طبيب الأهلي يمنح ريبيرو الطمأنينة قبل كأس العالم للأندية.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

طمأن الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، وذلك قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وقام جاب الله بطمأنة ريبيرو بالتأكيد على جاهزية جميع اللاعبين في معسكر الفريق المقام حاليًّا في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وكان خوسيه ريبييرو قد حرص على الاستفسار من الجهاز الطبي حول جاهزية لاعبي الفريق من الناحية الطبية، من أجل مساعدته في البرنامج الإعدادي للفريق، وكذلك لتفادي الإجهاد، وأيضًا لتجهيز كل اللاعبين فنيًا وبدنيُّا قبل مواجهة إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية.

ويواصل الأهلي استعداداته في معسكره المغلق حاليًّا في ميامي، وسيعاود الفريق تدريباته مساء اليوم بعدما حصل الفريق على راحة أمس الثلاثاء.

ويسعى خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، للوصول باللاعبين لأفضل مستوى فني وبدني قبل لقاء الافتتاح، كما يعقد عددًا من المحاضرات الفنية للاعبين بصفة مستمرة، للتأكيد على العديد من النقاط الفنية والتكتيكية.

ويلتقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية التاسعة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت أمريكا - الثالثة صباح يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية رفقة أندية، إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.