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"سيكون هناك جلسة".. شوبير يكشف عن صفقة يسعى الزمالك لحسمها

04:57 م الأربعاء 11 يونيو 2025
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    محمود الحلواني مع طارق حامد
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    لاعب ضمك السعودي طارق حامد
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    طارق حامد
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    طارق حامد
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن صفقة يسعى مسؤولو نادي الزمالك لحسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال شوبير خلال حلقة برنامجه الإذاعي "مع شوبير" اليوم الأربعاء:"حسب معلوماتي خلال الساعات المقبلة مسؤولو لجنة التخطيط بالزمالك وجون إدوارد سيعقدون جلسة مع طارق حامد فهو متواجد بمصر بعد نهاية عقده مع ضمك السعودي".

وأتم شوبير:"أحمد عبدالقادر انتهت إعارته لنادي قطر، وبيرسي تاو لم يجدد تعاقده مع نادي قطر ومحمد شريف انتهى تعاقده مع نادي الخليج وليس بعيدًا أن نجد الرباعي في نادِ واحد".

وكان طارق حامد قد انضم لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية بموسم 2014/15 قادمًا من نادي سموحة قبل أن يرحل في الانتقالات الصيفية لموسم 2022/23 لنادي اتحاد جدة السعودي ومنه لنادي ضمك بالموسم التالي.

وخاض صاحب الـ 36 عامًا بقميص الزمالك 284 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 8 لزملائه.

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