كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن خطة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتحفيز الجماهير لحضور افتتاح كأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" عبر تقرير لها اليوم الأربعاء، أن "فيفا" قد أطلق عرضًا ترويجيًا بالشراكة مع جامعة ميامي دايد الذي تجمعهما علاقة تعاون منذ عام 2024 لتحفيز الطلاب لحضور مباراة افتتاح كأس العالم للأندية الذي سيُقام في ملعب تتجاوز سعته 65 ألف مشجع.

وتضمن العرض، بحسب التقرير ذاته، حصول الطلاب على تذكرة بسعر 20 دولاراً، بجانب الحصول على أربع تذاكر مجانية، ليصل سعر المقعد الواحد إلى أربعة دولارات فقط.

وكانت أسعار تذاكر مباريات كأس العالم للأندية قد تخطت الـ 300 دولار قبل أن تتراجع إلى 55 دولارًا الأسبوع الماضي.

يذكر أن قرعة كأس العالم للأندية قد أوقعت الأهلي بمجموعة تضم أندية: إنتر ميامي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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