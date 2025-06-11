مصدران يكشفان لمصراوي نظام النسخة المقبلة لبطولة السوبر

كتب ـ أحمد عبدالباسط:

كشف مصدران باتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة نظام النسخة المقبلة من بطولة السوبر التي تم تنظيمها بشكل جديد الموسم الماضي بمشاركة 4 أندية وتمت إقامتها في دولة الإمارات.

وأوضح المصدران في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء أن النسخة المقبلة ستتم إقامتها بالطريقة ذاتها التي أُقيمت بها النسخة الماضية:"بطل الكأس سيواجه النادي المشارك بالبطاقة الذهبية وبطل الدوري سيواجه بطل الرابطة ثم يلتقي الفائز من كل مباراة بالأخر في النهائي".

وكان الأهلي قد حسم لقب موسم 2024/25 من الدوري فيما توّج الزمالك بلقب الكأس بينما يلتقي يوم غد الخميس فريق سيراميكا كليوباترا بنظيره البنك الأهلي في نهائي كأس عاصمة مصر ـ كأس الرابطة ـ.

وكان الأهلي قد توّج بلقب النسخة الماضية من بطولة السوبر على حساب نظيره الزمالك بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

اقرأ أيضًا:

"تمهيدًا لخطوة أكبر".. الزمالك يجهز شكوى جديدة ضد زيزو

"تتحدث كثيرًا".. مشادة كلامية بين ميسي ورودريجيز بمباراة الأرجنتين وكولومبيا (فيديو)