ريبييرو: مواجهة ميسي تحتاج جهدًا كبيرًا.. ومجموعة الأهلي صعبة



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى خوسيه ريبييرو، المدير الفني لفريق الأهلي، سعادته بالتواجد في أمريكا ضمن بعثة الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال ريبييرو، خلال المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مساء أمس الثلاثاء:"سعيد بالتواجد هنا، وأنني أمثل الأهلي أحد أعظم الأندية في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، والذي سبق وشارك في العديد من النسخ السابقة للبطولة".

ورد المدرب الإسباني على مواجهة ميسي في مباراة الافتتاح بقوله:"بالتأكيد ليونيل ميسي حقق كل شيء، وهناك البعض الذي يصفه بأنه أحسن لاعب في التاريخ، ولهذا سنحتاج لجهد كبير في المباراة بشكل عام، وعلى أي حال نحن سعداء بمواجهة ميسي، لكن هذا لا يقلل من قيمة باقي لاعبي إنتر ميامي، فنحن نستعد لمواجهة الفريق المنافس ككل وليس لاعبًا واحدًا فقط".

وأضاف مدرب الأهلي:"مجموعة الأهلي صعبة مثل باقي المجموعات ولكن جميع عناصر الفريق تنتظر البطولة بشغف كبير لتقديم أفضل مستوى ممكن وهدفنا في هذه المرحلة التأهل إلى دور الـ16 كخطوة أولى، ونريد تحقيق نتائج إيجابية، ونستعد بشكل قوي لمباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي"..

وأتم المدرب الإسباني تصريحاته بقوله:"الأهلي نادٍ عظيم، ولديه جماهير كثيرة في كل مكان، ونعلم أن هناك جمهورًا ينتظرنا لتحقيق نتائج إيجابية، وسنعمل على إسعادهم والأهم بالنسبة إلينا، حاليًّا هو العبور للدور القادم، والفوز في لقاء الافتتاح سيكون أمرًا مهمًّا بالنسبة إلينا، وبالتأكيد جماهيرنا في مصر والعالم تحلم دائمًا بالأفضل للنادي، لكننا نفكر في الخطوة الأولى حاليًّا وهي تحقيق نتائج جيدة في دور المجموعات".

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة نظيره إنتر ميامي في افتتاح البطولة عند الثالثة فجر يوم الأحد 15 يونيو الجاري.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الأهلي رفقة أندية: إنتر ميامي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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