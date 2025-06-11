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"تمهيدًا لخطوة أكبر".. الزمالك يجهز شكوى جديدة ضد زيزو

02:15 م الأربعاء 11 يونيو 2025
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تحرك جديد من مسؤولي الزمالك ضد اللاعب أحمد سيد "زيزو" بعد انضمامه للأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء إلى أن الزمالك يدرس التقدم بشكوى جديدة ضد "زيزو" للجنة التظلمات باتحاد الكرة بعد انضمامه للأهلي.

وأوضح المصدر ذاته أن السبب هو أن الأمر يعد خطوة تمهيدية لتقديم شكوى ضد اللاعب لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

زيزو صاحب الـ29 عامًا كان قد انضم لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الشتوية بموسم 2018/19 بعد نهاية تجربته الاحترافية بنادي موريرينسي البرتغالي.

وشارك الجناح الدولي بقميص الزمالك بـ 260 مباراة سجل خلالها 84 هدفًا وصنع 71 لزملائه.

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