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"لاعب سابق بالأهلي وآخر به مشكلتين".. شوبير يكشف عن صفقتين يفاوضهما الزمالك

02:07 م الأربعاء 11 يونيو 2025
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    محمد شريف ضد الزمالك
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    محمد شريف
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    محمد شريف لاعب الخليج السعودي
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    محمد شريف لاعب الخليج
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن صفقتين يفاوضهما مسؤولو الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال شوبير خلال حلقة برنامجه الإذاعي "مع شوبير" اليوم الأربعاء:"بين مالانجو انتهى تعاقده مع نادي قطر وأصبح لاعبًا حرًا ولكن المشكلة الأولى أن راتبه كبير بعض الشيء وأن مسؤولي الزمالك يشعرون بالقلق من كونه 32 عامًا".

وأتم أحمد شوبير تصريحاته بقوله:"الزمالك يفاضل بين أسماء أخرى فبدأ التفاوض مع وكيل محمد شريف اللاعب كان ينتظر الأهلي ولكنه لاعب محترف ولا أحد يلومه لو وقع لأي نادِ، وبالفعل حدث مفاوضات مع وكيله أكثر من مرة".

شريف صاحب الـ 29 عامًا كان قد انضم لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017/18 قادمًا من صفوف وادي دجلة قبل أن يرحل بصورة نهائية في الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 لنادي الخليج السعودي لمدة موسمين لينتهي تعاقده مع نهاية الموسم الماضي 2024/25.

وعلى الجانب الآخر شارك بين مالانجو مع نادي قطر خلال الموسم الماضي بـ 26 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا.

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