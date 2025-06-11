كتب ـ مصطفى الجريتلي:



قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن خوض الأهلي مباراة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 سيكون فخرًا كبيرًا للفريقين، مشيرًا إلى أن الجميع يعرف النادي الأهلي صاحب أكبر عدد من الألقاب على مستوى قارة إفريقيا.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة نظيره إنتر ميامي في افتتاح البطولة عند الثالثة فجر يوم الأحد 15 يونيو الجاري.

وأضاف إنفانتينو في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للأهلي اليوم الأربعاء:"أعتقد أنه لفخر كبير بكل تأكيد لفريق مثل النادي الأهلي أن يلعب افتتاح النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، الجميع يعرف أن الأهلي نادٍ تاريخي فاز بأكبر عدد من الألقاب في تاريخ الكرة الإفريقية ولديه الملايين من المشجعين في جميع أنحاء العالم وأتوقع حضور عدد كبير منهم إلى هنا».

وتابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "المباراة الافتتاحية لأول نسخة من كأس العالم هي حدث سيدخل تاريخ كرة القدم، وتواجد الأهلي في هذه البطولة وخوضه مواجهة الافتتاح سيدخلانه تاريخ البطولة بكل تأكيد وأنا سعيد لكل أصدقائي في مصر وكل أصدقائي في النادي الأهلي، وأتطلع لهذه المباراة، وأعلم أن جماهير الأهلي لديها الشغف والحماس لدعم فريقها في هذا الحدث العالمي".

وأتم إنفانتيو تصريحاته بقوله:"لقد زرت النادي الأهلي من قبل وأعرف شغف جماهيره بكرة القدم، وأعلم أن الأهلي يمثل لجماهيره الحياة وجمهور النادي هم من أسباب كتابة تاريخه وهم يساهمون دائمًا في صنع مستقبله، إنه أمر خاص ومميز للغاية وهو ما يجعل حتى المحايدين يشجعون النادي الأهلي حين يروا المشجعين.. وهيا يا شباب، تعالوا إلى هنا، شجعوا فريقكم، واستمتعوا بكأس العالم للأندية، هذا الحدث العالمي الذي يُلعب للمرة الأولى".

وأوقعت قرعة البطولة فريق الأهلي رفقة أندية: إنتر ميامي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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