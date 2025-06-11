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فينيسيوس جونيور يقود منتخب البرازيل للتأهل لكأس العالم 2026

12:21 م الأربعاء 11 يونيو 2025
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  • عرض 4 صورة
    فينيسيوس جونيور يحتفل بهدفه في مرمى باراجواي
  • عرض 4 صورة
    فينيسيوس جونيور يحتفل بهدفه في مرمى باراجواي
  • عرض 4 صورة
    فينيسيوس جونيور يحتفل بهدفه في مرمى باراجواي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حصد المنتخب البرازيلي تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بطاقة التأهل لكأس العالم 2026 بعدما فاز بهدف نظيف على منتخب باراجواي.

وسجل هدف منتخب البرازيل خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأربعاء لاعبه فينيسيوس جونيور في الدقيقة 43.

ورفع الفوز رصيد منتخب البرازيل إلى النقطة 25 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن نظيره الإكوادوري صاحب المركز الثاني وبفارق نقطة عن منتخب أوروجواي صاحب المركز الرابع وباراجواي صاحب المركز الخامس.

وبفارق 3 نقاط عن منتخب كولومبيا صاحب المركز السادس و 7 نقاط عن منتخب فنزويلا صاحب المركز السابع قبل جولتين من نهاية التصفيات.

وتمتلك قارة أمريكا الجنوبية ست مقاعد مباشرة بالنسخة المقبلة من كأس العالم 2026 التي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى إذ ستقام المسابقة بثلاث دولة وهي كندا، المكسيك والولايات المتحدة.

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البرازيل ضد باراغواي تصفيات كاس العالم امريكا الجنوبية منتخب البرازيل كاس العالم 2026
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