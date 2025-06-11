زيزو يكشف سر تسديده ركلة الترجيح الأولى للأهلي أمام باتشوكا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي سبب تسديده ركلة الترجيح الأولى في مباراة فريقه الودية التي جمعته بنظيره باتشوكا المكسيكي.

وكان الأهلي قد خسر بركلات الترجيح على يد نظيره باتشوكا صباح يوم الإثنين الماضي بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن التحضيرات لكأس العالم للأندية.

وقال زيزو في تصريحات لقناة أون سبورت مساء أمس الثلاثاء:"الجهاز الفني للأهلي استطلع رأيي حول تسديد ركلة الترجيح الأولى أمام باتشوكا ولم يكن لدي مشكلة"، مشيرًا إلى أن المدير الفني ريبيرو لم يتحدث معه عقب المباراة ولكنه تحدث مع الفريق عن الأمور التي يرغب في تصحيحها خلال مباراة إنتر ميامي.

وأبدى صاحب الـ 29 عاماً رضاه عن المستوى الذي ظهر به خلال مباراة باتشوكا، مشددًا على أن طموحه مساعدة الفريق وتحقيق البطولات.

وأتم الوافد الجديد على الأهلي بالانتقالات الصيفية تصريحاته بقوله:"المنافسة في النادي الأهلي صحية لجميع اللاعبين، وجميعنا لدينا طموح وتحديات وهذا شيء رائع للفريق".

ويستهل الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية بمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي في الافتتاح عند الثالثة فجر يوم الإثنين المقبل.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية قد أوقعت الأهلي في مجموعة تضم أندية إنتر ميامي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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