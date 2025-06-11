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"تحديد المركز الثالث".. إعلان حكام مباراة الإسماعيلي وإنبي بكأس عاصمة مصر

11:04 ص الأربعاء 11 يونيو 2025
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    مروان حمدي لاعب الإسماعيلي من مباراة إنبي
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    إنبي يقصي الإسماعيلي من ثمن نهائي كأس مصر
  • عرض 6 صورة
    إنبي يقصي الإسماعيلي من ثمن نهائي كأس مصر
  • عرض 6 صورة
    إنبي يقصي الإسماعيلي من ثمن نهائي كأس مصر
  • عرض 6 صورة
    إنبي يقصي الإسماعيلي من ثمن نهائي كأس مصر
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الطاقم التحكيمي الذي سيُدير مباراة الإسماعيلي ونظيره إنبي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بكأس عاصمة مصر.

ويلتقي فريق الإسماعيلي نظيره إنبي عند الخامسة عصر يوم غد الخميس على ستاد السلام.

وأسندت لجنة الحكام، بحسب بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء عن اتحاد الكرة، مهمة قيادة المباراة لحكم الساحة محمد عباس مايو على أن يساعده كلاً من محمد القاضي وكيرلس نزيه، بينما سكون إبراهيم محمد حكماً رابعًا.

وسيكون محمد سلامة "ميدو"، بحسب البيان ذاته، حكماً لـ VAR، بينما سيكون شريف عبدالله حكم VAR مساعد.

الإسماعيلي سيخوض مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بعد الخسارة بهدف نظيف على يد نظيره سيراميكا كليوباترا في دور نصف النهائي، فيما يخوض إنبي المباراة بعد الخسارة في الدور ذاته بهدفين مقابل هدف أمام إنبي.

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الإسماعيلي وإنبي حكام الإسماعيلي وإنبي كأس عاصمة مصر
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