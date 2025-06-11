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"فازوا علينا من قبل".. لاعب بالميراس يوضح سبب صعوبة مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية

10:52 ص الأربعاء 11 يونيو 2025

الأهلي ضد بالميراس البرازيلي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يرى لاعب بالميراس البرازيلي، فلاكو لوبيز، أن مباراتهم في كأس العالم للأندية أمام نظيرهم الأهلي ستكون صعبة، واصفًا القلعة الحمراء بالنادي العظيم.

وقال لوبيز في تصريحات لقناة أون سبورت مساء أمس الثلاثاء:"لأكون صادقًا أنا لا أتابع الكرة العربية كثيرًا ولكن أعلم أن الأهلي فريق كبير وعظيم ومواجهتنا معه ستكون صعبة فقد خسرنا أمامه من قبل وفزنا عليه في مباراة أخرى".

وأضاف لاعب بالميراس البرازيلي:"مواجهتنا أمام الأهلي ستكون صعبة ولكننا مستعدون لها كما استعد لاعبو القلعة الحمراء ونرغب في تقديم أداءً متميزًا ومباراة رائعة وسيكون هناك تحديًا كبيرًا".

وأتم اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ 24 عامًا تصريحاته بقوله:"مباريات كأس العالم للأندية ليست سهلة وهناك تقارب في المستويات بين الأندية وأتوقع أن تكون البطولة قوية ولكننا سنبذل كل ما لدينا للفوز".

ومن المقرر أن يلتقي فريق بالميراس نظيره الأهلي عند السابعة من مساء يوم الخميس الموافق 19 يونيو ضمن منافسات الجولة الثانية.

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