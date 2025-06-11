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إعلان حكام نهائي كأس عاصمة مصر

10:39 ص الأربعاء 11 يونيو 2025

سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن الطاقم التحكيمي الذي سيُدير مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في نهائي كأس عاصمة مصر.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا نظيره البنك الأهلي عند 08:30 مساء يوم الخميس المقبل على ستاد السلام.

وأسندت لجنة الحكام، بحسب بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، إلى محمود وفا كحكم ساحة يساعده كلاً من إسلام أبو العطا وطارق مصطفى، فيما سيكون محمد الغازي حكماً رابعًا.

وأشارت لجنة الحكام إلى أن طارق مجدي سيكون حكمًا لـ VAR بينما سيكون محمود أبو الرجال حكم VAR مساعد وعمر الشناوي كحكم VAR SUPPORT.

وكان سيراميكا كليوباترا قد تأهل إلى دور نصف النهائي بعدما فاز بهدف نظيف على نظيره الإسماعيلي، فيما تأهل البنك الأهلي بعد فوزه بهدفين مقابل هدف أمام إنبي.

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سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي سيراميكا كليوباترا البنك الأهلي نهائي كأس عاصمة مصر
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