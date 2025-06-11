كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي، إنه لم يتوقع مشاركته خلال المباراة الودية التي جمعت فريقه بنظيره باتشوكا المكسيكي؛ إذ وصل قبل اللقاء بـ 24 ساعة.

وكان الأهلي قد خسر بركلات الترجيح على يد نظيره باتشوكا صباح يوم الإثنين الماضي بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق ضمن التحضيرات لكأس العالم للأندية.

وأضاف زيزو، خلال تصريحات لقناة أون سبورت1، مساء الثلاثاء:"لم أتوقع المشاركة أمام باتشوكا فلم أتدرب لأني وصلت قبل المباراة بـ 24 ساعة ولكنني تحدثت مع المدرب ريبيرو وكان يريدني أن انسجم مع اللاعبين وإصابة جراديشار هي سبب مشاركتي في اللقاء".

وأشار الوافد الجديد على الأهلي بالانتقالات الصيفية، إلى أن جميع لاعبي القلعة الحمراء استقبلوه بصورة جيدة عند انضمامه للمعسكر:"علاقتي بجميع اللاعبين رائعة ونحن أصدقاء بالمنتخب".

وأتم صاحب الـ29 عاماً تصريحاته بقوله:"لم أحقق دوري أبطال أفريقيا ولم أشارك في كأس العالم للأندية، وإن شاء الله نحقق لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، ونقدم شيء جيد في بطولة مونديال الأندية".

ويستهل الأهلي مشواره بكأس العالم للأندية بمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي في الافتتاح عند الثالثة فجر يوم الإثنين المقبل.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية قد أوقعت الأهلي في مجموعة تضم أندية إنتر ميامي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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