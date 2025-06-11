كتب - يوسف محمد:

يرى حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن صفقة انضمام أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي، تعد بمثابة صفقة القرن، نظرا لصعوبة انتقاله من الزمالك إلى الأهلي.

وكان النادي الأهلي أعلن منذ أيام قليلة، التعاقد مع أحمد سيد زيزو في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع نادي الزمالك.

وقال الشحات في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت": "زيزو لاعب كبير، صنع تاريخا مميزا مع نادي الزمالك طوال السنوات الماضية".

وأضاف: "تفاجأت بانضمام زيزو إلى النادي الأهلي مباشرة من نادي الزمالك، كنت أتوقع أنه سينتقل عن طريق نادٍ آخر".

وتابع: "صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي، تعد صفقة القرن، مقارنة بانضمام بن شرقي وإمام إلى الفريق، فهى الأصعب".

وعن انضمام إمام عاشور إلى الأهلي، قال: "كنت متوقع انضمام إمام عاشور إلى الفريق، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال رحلة احترافه في أوروبا مع فريق ميتلاند".

ويتواجد النادي الأهلي حاليا، في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 15 يونيو الجاري حتى 13 من الشهر ذاته.

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